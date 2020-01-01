В Ровно после карантина открылись детские сады

Дошкольные учреждения возобновили работу с условием соблюдения строгих мер.

Детсады в Ровно заработали в тестовом режиме. Деятельность возобновили во всех 38 учреждениях при условии соблюдения мер предосторожности.

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Об этом со ссылкой на мэрию сообщает “Радио Трек”.

Перед тем, как их открыть, воспитателей и нянь обязали сдать тесты на наличие коронавируса. Родителям тоже нужно принести документ, подтверждающий, что никто в семье не болел, а также справку с работы, чтобы малыша приняли в сад.

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Уточняется, что из 380 групп пока открыты только 80. В одном саду функционирует по две группы, в каждой разрешили принимать одновременно не больше 15 воспитанников. Ясли пока не работают.

На прошлой неделе ИФА-тесты сдало порядка тысячи работников детсадов. 58 человек не допустили к работе.

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