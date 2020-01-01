Ракетные комплексы "Нептун" поступят на вооружение флота в 2021 году

Командующий ВМС ВСУ рассказал о планах расширения флота.

Испытания береговых ракетных комплексов “Нептун“ завершены и в следующем году они будут поставлены на вооружение Военно-морских сил Украины (ВМС). Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа, пишет Интерфакс-Украина.

Читай также: В Одессе состоялся парад Военно-Морских Сил Украины

“Сейчас одним из приоритетов для наших Военно-морских сил является ракетная программа. Мы завершили испытания береговых ракетных комплексов “Нептун“, которые будут в следующем году поставлены на вооружение Военно-морских сил. Следующим этапом является установка этих ракет на морские платформы“, - сказал Неижпапа.

Также командующий рассказал о стратегии развития ВМС Украины, в которой говорится о поэтапном наращивании способностей ВМС.

Согласно этой стратегии, первым этапом мы должны приобрести способности в ближней морской зоне, будет пополнение кораблями в этой зоне и укомплектование береговых ракетных комплексов. Следующим этапом мы должны приобрести способности в средней морской зоне. Там уже будет другой комплект кораблей, который будет иметь на вооружении ракетный комплекс, - отметил он.

Читай также: Не простим тех, кто помешал морякам защитить Крым – Зеленский

Кроме того, по словам Неижпапы, одним из важных направлений является получение противоминных кораблей.

Командующий ВМС ВСУ добавил, что на третьем этапе ВМС Украины должны иметь возможность применить свои корабли в дальней морской зоне, в том числе принимать участие в операциях НАТО в Средиземном море и других морях.

Напомним, США одобрили продажу Украине 16 катеров Mark VI. Украинские военные получат возможность установить на катерах Mark VI ракетные комплексы для уничтожения кораблей противника.