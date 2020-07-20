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У Новака двойное гражданство, поэтому его могут судить в Польше

Комментариев: 1
У Славомира Новака, который три года возглавлял Укравтодор, двойное гражданство. Из-за этого Польша его может не выдать Украине.
У Новака двойное гражданство
У Новака двойное гражданство
facebook.com/Nowak.Slaw/

Бывшего главу Укравтодора Славомира Новака могут не выдать Украине, так как он имеет не только украинское, но и польское гражданство. Об этом рассказал руководитель НАБУ Артем Сытник, сообщает Цензор.Нет. 

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По словам Сытника, суд над Новаком может состояться в Польше, ведь польская сторона тоже возбудила в отношении него уголовное дело. Поляки уже предъявили бывшему главе Укравтодора подозрение в совершении уголовных преступлений.

Украина и Польша в рамках расследования преступлений организованной преступной группы, которую возглавлял Новак, обмениваются информацией. Стороны помогают друг другу в нахождении лиц, подозреваемых в коррупции и других преступлениях.

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Правоохранители подозревают Новака и других лиц в том, что он присваивал деньги, которые предназначались на строительство украинских дорог. Польща участвует в расследовании потому, что она выделяла часть денег. 

Новака, который три года возглавлял Укравтодор, арестовали в Польше. Его подозревают в коррупции, отмывании денег, полученных нелегальным путем, а также в организации преступной группы. Вместе с ним задержали еще нескольких поляков.

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Теги: Новак, Славомир Новак, Украина, Польша
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Комментариев (1)
Глод    20.07.2020, 15:55
Оценка:  +1
Глод
Одного "варяга" за задницу взяли.
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