У Новака двойное гражданство, поэтому его могут судить в Польше

У Славомира Новака, который три года возглавлял Укравтодор, двойное гражданство. Из-за этого Польша его может не выдать Украине.

Бывшего главу Укравтодора Славомира Новака могут не выдать Украине, так как он имеет не только украинское, но и польское гражданство. Об этом рассказал руководитель НАБУ Артем Сытник, сообщает Цензор.Нет.

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По словам Сытника, суд над Новаком может состояться в Польше, ведь польская сторона тоже возбудила в отношении него уголовное дело. Поляки уже предъявили бывшему главе Укравтодора подозрение в совершении уголовных преступлений.

Украина и Польша в рамках расследования преступлений организованной преступной группы, которую возглавлял Новак, обмениваются информацией. Стороны помогают друг другу в нахождении лиц, подозреваемых в коррупции и других преступлениях.

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Правоохранители подозревают Новака и других лиц в том, что он присваивал деньги, которые предназначались на строительство украинских дорог. Польща участвует в расследовании потому, что она выделяла часть денег.

Новака, который три года возглавлял Укравтодор, арестовали в Польше. Его подозревают в коррупции, отмывании денег, полученных нелегальным путем, а также в организации преступной группы. Вместе с ним задержали еще нескольких поляков.