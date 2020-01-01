Рада назначила вице-главу Госохраны

Первым заместителем руководителя структуры стал Вячеслав Штучный.

В Украине утвердили на посту нового первого зама начальника Госохраны. Так, ведомство возглавил Вячеслав Штучный.

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Об этом стало известно из обнародованного на официальном сайте указа президента. Документ, подписанный Владимиром Зеленским, датирован 20 июля.

Назначить Штучного Вячеслава Васильевича первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины, - отмечается там.

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Добавим, что еще одним указом Зеленский снял с должности действующего первого зама Игоря Пискуна.

Уточним, что Штучный ранее занимал пост главы аппарата Верховной Рады. Однако 15 июля он подал в отставку, отметив, что увольняется в связи с переходом на новую должность.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине утвердили на посту нового руководителя АМКУ.

