Ребенок умершей сейчас на грани жизни .

В городе Жовква Львовской области в понедельник, 20 июля, умерла 28-летняя роженица, у которой ранее подтвердили COVID-19. Младенец находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

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Об этом рассказал главный врач Жовковской центральной районной больницы Игорь Шевцив, передает ZAXID.NET.

Известно, что ребенок родился через кесарево сечение в ночь на 18 июля. Роженица является жительницей Яворовского района. Ее госпитализировали с подтвержденным COVID-19. Сейчас за жизнь младенца борются неонаталоги неонатального центра Львовской областной клинической больницы.

Женщине 28 лет, она с Яворовского района. В пятницу ночью она на 27 неделе беременности родила ребенка через кесарево сечение. Мы сделали все, что могли. Все специалисты, которых только можно было привлечь: начиная от областных и заканчивая академиком Александром Паенком были вовлечены. Но спасти ее не удалось, - сказал Шевцив.

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Между тем, врач отказался рассказывать детали о состоянии здоровья, с которым женщину госпитализировали в больницу, врач не разглашает, до официального заключения патологоанатомов.

Стало известно, что ребенок сейчас находится в их отделении на искусственной вентиляции легких в очень тяжелом состоянии.

Напомним, в Виннице женщина рожала под стенами роддома, закрытого из-за COVID. Женщину не предупредили, что роддом закрыт на дезинфекцию.