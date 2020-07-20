В Украине стартовали военные учения "Sea Breeze-2020"

В учениях принимают участие около 2 тысяч военнослужащих из девяти стран, привлечено свыше 20 военных кораблей, а также вертолеты и самолеты.

В Черном море начались многофункциональные международные учения “Sea Breeze-2020“. Об этом информирует Минобороны Украины.

Читай также: В Черное море направляется эсминец США

В нынешнем году из-за пандемии коронавируса проведут только морскую составляющую учений с привлечением военной авиации. Личный состав контактировать не будет.

В учениях принимают участие несколько тысяч военнослужащих из девяти стран. Привлечено свыше 20 военных кораблей, а также вертолеты и самолеты. В частности, в Черное море приплыл американский ракетный эсминец.

Читай также: Sea Breeze-2019: три самолета с военными США покинули Одессу

План учений предусматривает боевые артиллерийские стрельбы по разным целям, а также проведение тренировок по борьбе за спасение экипажа тонущего корабля. Кроме того, запланированы и другие учебные мероприятия.

Напомним, что в 2019 году в учениях “Sea Breeze“ задействовали 24 корабля, 13 самолетов и 10 вертолетов. Десантники совершили 300 прыжков с парашютами, а водолазы и летчики отработали по 300 часов.