В Кривом Роге трое мужчин похитили и пытали двух школьников

Подростков освободили во время полицейской операции.

Полиция Кривого Рога освободила двух похищенных подростков, которых незаконно удерживали и пытали в подвале гаража. Как сообщили в полиции, трое мужчин похитили ребят в возрасте 14 и 16 лет, закрыли в гараже и пытали полутора суток.

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Сообщение об исчезновении двух друзей в городе Кривой Рог Днепропетровской области поступило в полицию вечером 19 июля. Родители сообщили, что дети не выходят на связь с утра. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к исчезновению двух девятиклассников могут быть причастны трое местных жителей. В гаражном кооперативе в Покровском районе правоохранители обнаружили гараж, в котором, вероятно, и удерживали ребят. Попав внутрь, правоохранители обнаружили в подвальном помещении истощенных детей. Ребят доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями.

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Как установили полицейские, ребят похитили в субботу вечером. Злоумышленники надели им на голову пакеты и посадили в багажник автомобиля БМВ, вывезли в лесополосу, где стали избивать и пытать. Избитых детей привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли в подвале. С места происшествия изъяты орудия преступления – бита, ножи и пистолет травматического действия.

По подозрению в нападении на подростков полицейские задержали 36-летнего мужчину. Сейчас он дает показания в отделении полиции. Продолжаются мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых. За пытки и незаконное лишение свободы двух подростков полиция м. Кривой Рог открыла уголовные производства по ч. 3. ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее копы освободили похищенного в Киеве бизнесмена. Мужчину две недели держали в подвале прикованным к батарее. Его пытали, били и издевались, требуя деньги.