50% украинских безработных учились в вузах

На 1 июля 2020 года в Украине было 518 000 безработных. 58% из них – женщины.

В Украине 50% безработных, которые числятся в центрах занятости, имеют высшее образование. Об этом информирует Госслужбы занятости.

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33% безработных закончили ПТУ, а 17% - общеобразовательную школу. Всего же по состоянию на 1 июля 2020 года в Украине было официально зарегистрировано 518 000 безработных. Женщин больше, чем мужчин.

Чаще всего не имеют работу люди в возрасте свыше 45 лет – 44,4%. 31% безработных – люди в возрасте до 35 лет. Нет работы у 29% украинцев в возрасте от 35 до 45 лет.

До увольнения 17% украинских безработных были продавцами, 14% - трудились в перерабатывающей промышленности, 13% - в органах госуправления, обороны и социального страхования.

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Госслужба занятости отмечает, что после ослабления карантина приостановился рост количества безработных. В июне 54 000 безработных украинцев трудоустроились.

Ранее стало известно, что с начала карантина украинцы получили около 2,3 млрд грн пособий по безработице. Это на 40% больше, чем в прошлом году.