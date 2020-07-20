Дело Шеремета: У Дугарь нет неоспоримого алиби – МВД

В полиции решили снова рассказать о доказательствах против Яны Дугарь.

Подозреваемая по делу об убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь не имеет беспрекословного алиби. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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“В СМИ в последнее время активно распространяется информация о том, что у подозреваемой Яны Дугар есть алиби, которое подтверждает невозможность ее соучастия в убийстве Павла Шеремета в качестве лица, проводившего разведку размещения видеокамер на пути лиц, которые в дальнейшем установили взрывное устройство под машину известного журналиста“, - отметили в полиции.

В МВД заявляют, что у них имеется достаточный объем доказательств, указывающих на причастность Яны Дугарь к убийству Павла Шеремета. В частности это видеоматериалы, записи камер видеонаблюдения с ул. Липинского, 15 и 18 июля 2016, на которых зафиксирована девушку, проводящая разведку, фотографируя видеокамеры на мобильный телефон.

Заключение эксперта от 21.11.2019, согласно которому имеющиеся в видеозаписях индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и той же лицу, а также изображено одно и та же лицо – Яна Дугарь, - подчеркнули в МВД.

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В то же время стороной защиты Яны Дугар приводятся доказательства, которые, по мнению МВД, в дальнейшем следствием были опровергнуты.

В частности защитниками предоставлена рецензия-опровержение на заключение эксперта от 21.11.2019, которым Дугарь идентифицирована как разведчица. Однако специалистами Министерства юстиции Украины после изучения рецензии указано, что она ненадлежащая и выполнена с многочисленными нарушениями.

Также, сомнительны свидетельства четырех знакомых Дугарь, которые уверенно помнят, что 15-18 июля 2016 она находилась в госпитале города Покровск, - отметили в МВД.

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В полиции указывают на то, что из 47 допрошенных лиц, проходивших службу в указанном госпитале, ни одно лицо не подтвердило ее пребывание на службе в момент совершения преступления. Из 101 допрошенного лица, находившихся на лечении в госпитале, вспоминают медицинскую сестру по имени Яна – 6 человек, хотя четверо из них вообще не находились на лечении 15 и 18 июля 2016.

Вместе с тем, документально подтверждено, что подозреваемая принимала участие только в 4-х операциях, которые происходили на протяжении 01.07.2016 - 07.07.2016. Записи других дней о ней отсутствуют, - подчеркнули в МВД.

Напомним, сегодня в память о Шеремете в Киеве установили мемориал. Памятный знак спроектировал известный украинский скульптор.