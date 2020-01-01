ДНК-экспертиза показала, кого на самом деле передали боевики

Не идентифицированное тело оккупанты передали украинской стороне в пятницу.

Результаты экспертизы ДНК показали, что тело военного, которого в пятницу передали боевики на подконтрольную правительству Украины территорию, это погибший медик сержант Николай Илин. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Сейчас идет подготовка к проведению ритуала в честь погибшего. Прощание с медиком состоится в Киеве, 22 июля.

В штабе подтвердили, что погибший сержант Николай Илин был гражданином Эстонии. Он проходил военную службу в подразделении ВСУ на законных основаниях. Согласно действующему законодательству иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут в добровольном порядке (по контракту) проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины.

Напомним, Николай Илин погиб 13 июля возле Зайцево Донецкой области, когда боевики, вопреки договоренностям, устроили засаду для эвакуационной группы, забиравшей с передовой тело погибшего бойца.