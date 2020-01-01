Зеленский рассказал, что он ждет от нового главы НБУ

Владимир Зеленский официально представил Кирилла Шевченко в должности нового главы НБУ.

Президент Владимир Зеленский сегодня, 20 июля, официально представил Кирилла Шевченко в должности нового главы НБУ, и сразу поставил перед ним несколько стратегических задач.

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Зеленский отметил, что новый руководитель Нацбанка прошел все ступени в банковском деле, имеет успешный опыт работы в “Укргазбанке“, является профессионалом, мужественным и ответственным человеком. Фамилия Шевченко чаще всего звучала, когда украинский президент советовался о выборе нового директора Нацбанка с экспертами, руководителями государственных и коммерческих финучреждений.

Новый глава НБУ должен сохранить независимую политику, удержать курс валюты, достигнуть экономического роста, свести к минимуму последствия COVID-19 и продолжить работу с международными финучреждениями.

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Кроме того, перед Шевченко поставлена задача обеспечить предпринимателей и обычных граждан Украины доступными кредитами.

Напомним, что предыдущий глава Нацбанка Яков Смолий подал три недели назад заявление об отставке по собственному желанию. Он утверждает, что испытывал на себе “политическое давление“.