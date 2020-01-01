Военный КРАЗ раздавил легковушку: Погибли двое

Виновником аварии ГБР считает водителя военной машины.

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Следователи ГБР задержали военнослужащего одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, вероятного виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека, включая 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации, утром 20 июля 2020 года военнослужащий Нацгвардии двигался в составе военной колонны за рулем автомобиля КрАЗ-131. На участке автодороги сообщением “Харьков-Симферополь“ он допустил выезд на встречную полосу и последующее столкновение с автомобилем Daewoo Lanos.

В результате ДТП водитель легковушки и 12-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений погибли на месте, остальные трое пассажиров автомобиля Daewoo Lanos доставлены в местную больницу.

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Следователи ГБР задержали нацгвардейца в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в нарушении правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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