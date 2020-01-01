Под Харьковом копы разбили три машины, преследуя пьяного водителя

В аварии пострадали патрульная машина, автомобиль преследуемого и еще одна случайная машина.

На Харьковщине полицейские попали в ДТП во время преследования нетрезвого водителя. Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, мужчина нарушил правила дорожного движения и проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке.

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“20 июля около 5:30, во время патрулирования на служебном автомобиле Renault Dokker, полицейские сектора реагирования патрульной полиции на улице Харьковской в ​​городе Краснограде обнаружили автомобиль Chevrolet Аveo. Водитель транспортного средства переехал зеленое насаждение по улице с односторонним движением. Требование полицейских остановить транспортное средство он игнорировал и продолжал двигаться по городу с превышением скоростного режима“, - говорится в сообщении.

Через некоторое время в результате резкой остановки автомобиля Chevrolet Аveo на красный сигнал светофора по улице Полтавской, служебный автомобиль Renault Dokker въехал в указанный автомобиль. Chevrolet Аveo, в свою очередь, столкнулся с Hyundai, который стоял впереди него. В результате дорожно-транспортного происшествия никто из граждан не пострадал.

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В результате освидетельствования 40-летнего водителя Chevrolet Аveo на предмет употребления спиртного было подтверждено алкогольное опьянение гражданина.

В отношении мужчины составлены административные материалы по ч.1 ст.122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения), ч.1 ст.122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) и ч.1 ст. 130 (управление судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее сообщалось, что военный КРАЗ раздавил легковушку. Виновником аварии с двумя погибшими ГБР считает водителя военной машины.