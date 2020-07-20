Судебное ОПГ. Как судьи сами себе иски подавали

НАБУ сообщило о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще 5 судьям этого суда.

Окружной административный суд Киева – это абсолютно уникальное судебное учреждение. Именно этот суд рассматривает все дела, которые касаются решений высших органов власти. Ни одна судебная реформа в истории Украины его не затронула и не поменяла.

И вот семи судьям этого суда во главе с председателем объявлены подозрения Национальным антикоррупционным бюро. Скандал мощнейший. А если послушать аудиозаписи якобы разговоров судей, которые обнародовало НАБУ, то вообще “волосы дыбом” могут встать.

Корреспондент.net разбирался в судебном скандале.

Преступная организация

НАБУ сообщило о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще 5 судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Судей подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Также в Окружном админсуде Киева прошли обыски. Именно этот суд известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и отмены решения о национализации Приватбанка.

Правоохранители также расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

Но теперь звучат, куда более серьезные обвинения.

Высший совет правосудия

Высший совет правосудия назначает, освобождает, отстраняет и переводит судей на другие должности, рассматривает жалобы на них и наказывает за дисциплинарные нарушения. Этот же орган выдает правоохранителям разрешения на задержание или арест судей.

По версии следствия, Вовк решил фактически установить собственный контроль над ВСП, чтобы не допустить туда нелояльных к себе людей. Для этого, по данным НАБУ, Вовк поручил одному из подчиненных изучить процедуру конкурса по отбору членов ВРП, найти ошибки в действиях власти и подготовить иск в свой же суд от подставных лиц. Иск нужен был, чтобы заблокировать конкурс. И что вы думаете? Такой иск действительно был подан.

Дела политические

Также, на аудиозаписях, обнародованных НАБУ, якобы судьи обсуждают, как могут повляить на политическую ситуацию в стране.

Например, заблокировать действие закона о незаконном обогащении. Или признать отсутствие коалиции в парламенте ради роспуска Рады.

Еще одна скандальная история ОАСК - иск с требованием запретить выезд из страны всем топ-чиновникам после выборов президента в 2019 году. Иск снова могли придумать в самом суде.

Реакция

По странном стечению обстоятельств, все судьи, к которым НАБУ пришло с подозрениями, оказались в отпуске. Например, судья Вовк заявил, что ему никто ничего не вручал.

"Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершению которого правовым путем и в порядке предусмотренным законом буду доказывать свою правоту", - заявил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=739903233450214&id=100022916315777

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, он назвал сфальсифицированными, и заявил, что в отставку не собирается.

"Обыски, санкционированные районным судом города Кировограда, и так называемые новые подозрения, - ни что иное, как желание отдельных одиозных персонажей показать хоть какую-то "эффективность" и создать фон для визга "активистов" о необходимости срочной судебной реформы по их лекалам и давления, таким образом, на власть", - заявил Вовк.

Но на аудиозаписях НАБУ ему приписывают и другие слова: “Так а что это, ты сомневался в нашей политической проституции?” или “"Мы единственный суд, который вообще нах*й 5 лет пережил их всех. Неликвидированный, нереформированный, неоцененный".

Посмотрим, как его оценят теперь.