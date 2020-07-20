Официальной реакции на заявление Кадырова не будет – Офис президента

Глава Чечни записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова не содержит в себе той новизны, которая требует обязательной официальной реакции. Об этом заявили в Офисе президента Украины, комментируя по просьбе “Интерфакс-Украина“ недавнее заявление главы Чечни.

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“Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение“, - говорится в комментарии.

В ОП указали, что послание главы Чечни содержит в себе прямую отсылку к определенному роду межгосударственных отношений, которые являются компетенцией только действующих президентов двух стран.

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И какие точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях, - отметили в Офисе президента.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров обратился к президенту Зеленскому с призывом “определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения“ за оскорбившее его видео шоу “Квартала 95“, которое было вышло несколько лет назад.