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Официальной реакции на заявление Кадырова не будет – Офис президента

Комментариев: 3
Глава Чечни записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому.
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
EPA/UPG

Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова не содержит в себе той новизны, которая требует обязательной официальной реакции. Об этом заявили в Офисе президента Украины, комментируя по просьбе “Интерфакс-Украина“ недавнее заявление главы Чечни.

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“Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение“, - говорится в комментарии.

В ОП указали, что послание главы Чечни содержит в себе прямую отсылку к определенному роду межгосударственных отношений, которые являются компетенцией только действующих президентов двух стран.

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И какие точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях, - отметили в Офисе президента.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров обратился к президенту Зеленскому с призывом “определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения“ за оскорбившее его видео шоу “Квартала 95“, которое было вышло несколько лет назад.

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Теги: Кадыров, Чечня, президент, Зеленский, Офис президента
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Комментариев (3)
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sebax    20.07.2020, 19:17
Оценка:  0
sebax
Воно і зрозуміло, не кожному опудалу треба вибачення приносити.
Хоча ж стоп? Здається, це вже десь було)
Брюква_и_Клюква    20.07.2020, 19:03
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Волосатый овцееб оскорбил Президента Украины, но это "не повод". А что должно быть поводом? Когда Дыров на видео трахнет муляж Зеленского?
KIBARG    20.07.2020, 18:51
Оценка:  +3
KIBARG
Зеля нелох, зеля в домике.
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