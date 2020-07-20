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Киев выразил протест из-за визита Путина в Крым

Комментариев: 2
Украинский МИД требует от российской стороны прекратить нарушения норм международного права.
Киев осуждает визит Путина в Крым
Киев осуждает визит Путина в Крым
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МИД Украины 20 июля выразил решительный протест в связи с тем, что президент России Владимир Путин вновь прибыл во временно оккупированный Крым. Об этом информирует пресс-служба МИДа.

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Украинские дипломаты обращают внимание на то, что президент РФ, посещая без разрешения властей Украины временно оккупированный Крым, нарушает общепризнанные нормы международного права. Сама Россия декларирует, что признает эти нормы. 

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Поэтому украинский МИД требует от российской стороны прекратить данные нарушения. В противном случае, вся ответственность за неблагоприятные последствия для региона ложится на РФ как на страну-оккупанта.

Российский президент сегодня прибыл в Крым для того, чтобы объявить о начале строительства двух десантных кораблей-вертолетоносцев (в Керчи). В один такой корабль поместятся 20 вертолетов и 90 морских пехотинцев.

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Теги: МИД Украины, Крым, Путин
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Комментариев (2)
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naswevret    20.07.2020, 19:06
Оценка:  -22
naswevret
Нужно инициировать петицию к Зе чтобы все эти ноты отправлялись Турчинову.Ведь именно он сначала совершил госизмену,сдав Крым без единого оборонительного боя,а затем совершил госизмену ещё раз,отказавшись возвращать Крым силовым путём.
Брюква_и_Клюква    20.07.2020, 19:10
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Иди перелогинься, Антибес. Ты же знаешь - в этом обличье ты долго не протянешь.
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