Киев выразил протест из-за визита Путина в Крым

Украинский МИД требует от российской стороны прекратить нарушения норм международного права.

МИД Украины 20 июля выразил решительный протест в связи с тем, что президент России Владимир Путин вновь прибыл во временно оккупированный Крым. Об этом информирует пресс-служба МИДа.

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Украинские дипломаты обращают внимание на то, что президент РФ, посещая без разрешения властей Украины временно оккупированный Крым, нарушает общепризнанные нормы международного права. Сама Россия декларирует, что признает эти нормы.

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Поэтому украинский МИД требует от российской стороны прекратить данные нарушения. В противном случае, вся ответственность за неблагоприятные последствия для региона ложится на РФ как на страну-оккупанта.

Российский президент сегодня прибыл в Крым для того, чтобы объявить о начале строительства двух десантных кораблей-вертолетоносцев (в Керчи). В один такой корабль поместятся 20 вертолетов и 90 морских пехотинцев.