Бронеавтомобиль "Дозор-Б" официально принят на вооружение ВСУ

В ближайшее время должно стартовать серийное производство машины.

Тактическую боевую машину “Дозор-Б“, которую разработали конструкторы “Укроборонпрома“, приняли на вооружение ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ГК “Укроборонпром“.

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Согласно обнародованной в понедельник информации, тактическую боевую колесную машину “Дозор-Б“, разработанную специалистами “Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А. А. Морозова“, приняли на вооружение в украинскую армию по результатам государственных испытаний и подконтрольной эксплуатации.

Соответствующий приказ Министерства обороны Украины № 245 был издан 3 июля 2020 г.

Первая партия “Дозоров“ прошла испытания непосредственно на фронте еще в 2016 году. После этого машину доработали и улучшили, провели подконтрольную эксплуатацию с положительными результатами. И вот, наконец, “Дозор-Б“ принят на вооружение, что позволяет начать подготовку к ее серийному производству, - заявил гендиректор “Укроборонпрома“ Айварас Абромавичюс.

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По словам директора “Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А. А. Морозова“ Якова Мормило, “Дозор-Б“ разработан с нуля харьковскими специалистами. При этом производить машину будут во Львове.

Напомним, ранее сообщалось, что ракетные комплексы “Нептун“ поступят на вооружение флота в 2021 году. Командующий ВМС ВСУ рассказал о планах расширения флота.