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Голая Афина, столетний рыцарь и аварии: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 20 июля 2020 года.
Модель Паулин Танто
Модель Паулин Танто
Instagram/popstantot
Cмотрите фотогалерею Голая Афина, столетний рыцарь и аварии: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 20 июля.
 
Бортовые самописцы сбитого над Тегераном самолета МАУ рейса PS752 были переданы французскому Бюро расследования.
 
Модель популярной марки Fashion Nova Паулин Танто порадовала 4,3 миллиона своих подписчиков сверхоткровенным фото. 
 
В Германии самолет влетел в башню аэропорта, а на поле под Коломыей жестко сел самолет.
 
В Черниговской области пожары уничтожили поля с посевами зерновых, а в Киеве сгорели вагончики и автомобили.
 
В Одессе отказались от третьей попытки поднять с мели и поставить на киль аварийный танкер Delfi.
 
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци, надела на церемонию винтажное платье своей бабушки.
 
В Киеве раненый таксист дал отпор стрелявшему пассажиру, а в Мариуполе ликвидировали мошеннический колл-центр.
 
Египтянина обнаружили живым на кладбище после его похорон, а королева Елизавета посвятила в рыцари 100-летнего ветерана.
 
 

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Теги: Испания, самолет, Одесса, пожар, танкер, рыцарь, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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