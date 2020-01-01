Впервые в Украине: начался визит президента Швейцарии

Симонетта Соммаруга пробудет в Украине до 23 июля.

Сегодня, 20 июля, начался рабочий визит в Украину президента Швейцарии Симонетты Соммаруга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства Швейцарии в Украине.

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Как следует из фотографии, опубликованной в Сети, Украина оказала теплый прием госпоже Соммаруга. Это первый приезд президента Швейцарии в Украину. Ранее еще нашу страну лидеры Швейцарской Конфедерации не посещали. Визит продлится до 23 июля.

Программа очень насыщенная. Вначале Владимир Зеленский проведет переговоры с госпожой Соммаруга в формате один на один, а потом в составе делегаций. Обсудят самые разные вопросы двухсторонних отношений, в том числе и гуманитарную помощь Донбассу.

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После этого состоится рабочая поездка двух президентов на Донбасс. Симонетта Соммаруга планирует лично проконтролировать реализацию швейцарских гуманитарных программ.

О том, что в Украину приедет президент Швейцарии, написали несколько месяцев назад. Но тогда не была известна еще точная дата визита.