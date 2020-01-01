"Взбалмошный": Гончарук рассказал, как ему работалось с Богданом

Бывший премьер поделился мнением о личности экс-главы Офиса президент.

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан – очень неоднозначный человек, но он не "подыгрывал" олигарху Игорю Коломойскому. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Алексей Гончарук в интервью изданию "Гордон".

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Гончарук заявил, что его изначально волновали связи Андрея Богдана с бизнесменом Игорем Коломойским.

"Есть в русском языке такое слово: "взбалмошный". Он такой, очень взрывной. Принципиальный очень. То есть если для него что-то имеет значение, то вот он, даже иногда в ущерб себе, будет это точно отстаивать. Он не боится занимать позицию, не боится говорить в лицо то, что думает", - сказал Гончарук.

Экс-премьер назвал бывшего главу ОП "достаточно сильным человеком".

Меня с самого начала волновали его связи с Коломойским. Потому что они были очевидны. И мне много об этом говорили. Но в процессе работы у меня ни разу не возникло ощущения, что он каким-то образом подыгрывает. То есть не было такого. И мы сразу об этом поговорили, - добавил Гончарук.

Напомним, ранее Саакашвили рассказал, что ему нравится в Богдане. "Мне нравится его напористость и настырность", - заявил он.