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На Днепропетровщине двух подростков пытали в подвале

Комментариев: 3
Избитых подростков привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли в подвале. Там их и нашла полиция.
Полиция спасла подростков
Полиция спасла подростков
Нацполиция
 
В Кривом Роге Днепропетровской области полиция освободила двух похищенных подростков, которых закрыли и пытали в подвале гаража. Об этом сообщает сайт Национальной полиции региона в понедельник, 20 июля.
 
 
Сообщение об исчезновении двух друзей в Кривом Роге поступило в полицию вечером 19 июля. 
 
Родители подростков сообщили, что дети не выходят на связь с утра. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к исчезновению двух подростков могут быть причастны трое местных жителей. 
 
Затем в гаражном кооперативе в Покровском районе правоохранители обнаружили гараж, в котором, вероятно, и удерживали ребят. 
 
"Попав внутрь, правоохранители обнаружили в подвальном помещении истощенных детей. Ребят доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями", - говорится в сообщении. 
 
Правоохранители установили, что детей похитили в субботу вечером. Злоумышленники надели им на головы пакеты и посадили в багажник автомобиля, вывезли в лесополосу, где стали избивать и пытать. Избитых детей привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли в подвале. С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления биту, ножи и пистолет травматического действия. 
 
По подозрению в нападении на подростков полицейские задержали 36-летнего мужчину. Сейчас он дает показания в отделении полиции. Продолжаются мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых. 
 
За пытки и незаконное лишение свободы двух подростков полиция Кривого Рога открыла уголовные производства по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека (ч. 3. ст. 146), а также разбой (ч. 2 ст. 187) и  истязание (ст. 127) УК Украины. 
 
 
Ранее сообщалось, как на Харьковщине похищенного парня избивали арматурой и насиловали.

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Теги: полиция, пытки, Кривой Рог, Днепропетровская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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RomaCrimea    20.07.2020, 23:01
Оценка:  -21
RomaCrimea
А чо они натворили?
СлепойПью    20.07.2020, 20:06
Оценка:  +11
СлепойПью
А чего узнать то у подростков хотели? Последние цифры числа ПИ?
Брюква_и_Клюква    20.07.2020, 20:11
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
А меня интересует, как подростки за сутки могли истощиться?
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