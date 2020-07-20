На Днепропетровщине двух подростков пытали в подвале

Избитых подростков привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли в подвале. Там их и нашла полиция.

В Кривом Роге Днепропетровской области полиция освободила двух похищенных подростков, которых закрыли и пытали в подвале гаража. Об этом сообщает сайт Национальной полиции региона в понедельник, 20 июля.

Сообщение об исчезновении двух друзей в Кривом Роге поступило в полицию вечером 19 июля.

Родители подростков сообщили, что дети не выходят на связь с утра. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к исчезновению двух подростков могут быть причастны трое местных жителей.

Затем в гаражном кооперативе в Покровском районе правоохранители обнаружили гараж, в котором, вероятно, и удерживали ребят.

"Попав внутрь, правоохранители обнаружили в подвальном помещении истощенных детей. Ребят доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что детей похитили в субботу вечером. Злоумышленники надели им на головы пакеты и посадили в багажник автомобиля, вывезли в лесополосу, где стали избивать и пытать. Избитых детей привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли в подвале. С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления биту, ножи и пистолет травматического действия.

По подозрению в нападении на подростков полицейские задержали 36-летнего мужчину. Сейчас он дает показания в отделении полиции. Продолжаются мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых.

За пытки и незаконное лишение свободы двух подростков полиция Кривого Рога открыла уголовные производства по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека (ч. 3. ст. 146), а также разбой (ч. 2 ст. 187) и истязание (ст. 127) УК Украины.

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