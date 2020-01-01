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НАБУ объявило одно подозрение по делу Новака

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Продолжаются следственные действия в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства.
Одному из фигурантов уже объявили о подозрении
Одному из фигурантов уже объявили о подозрении
НАБУ

Во Львове детективы НАБУ объявили о подозрении одному лицу в рамках дела, по которому ранее в Польше задержали бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака. Об этом сообщила пресс-служба бюро в Twitter в понедельник, 20 июля.

"Львов. Продолжаются следственные действия в рамках совместного расследования НАБУ и CBAgovPL (Центрального антикоррупционного бюро Польши – ред.) деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. Детективы сообщили о подозрении одному из вероятно причастных к совершению преступления лиц", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: НАБУ объявило одно подозрение по делу Новака

Напомним, утром в понедельник стало известно, что спецслужбы Польши сообщили о задержании экс-главы Укравтодора Славомира Новака.

Позже сообщалось, что в Укравтодоре идут обыски, а в НАБУ рассказали детали этого дела.

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Теги: Украина, Польша, Львов, коррупция, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, Укравтодор, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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