Копы завели шесть уголовных дел из-за вечеринки на барже

Развлекательное мероприятие на барже прошло с нарушениями общественного порядка и карантинных мероприятий, отметили в полиции.

Полиция Киевской области в течение недели за нарушение карантина прекратила деятельность 14 ночных заведений. В том числе была пресечена вечеринка на речной барже, в которой принимали участие сотни людей. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 20 июля.

Отмечается, что развлекательное мероприятие на барже, где людям предоставлялись услуги по отдыху на воде, прошло с нарушениями общественного порядка и карантинных мероприятий.

"Переоборудованную баржу с отдыхающими в ночь на 19 июля обнаружили работники Вышгородского отдела полиции на территории местного водоема. Для развлекательных мероприятий на барже была установлена аппаратура, иллюминация, мебель и оборудована кухня. Всего на борту насчитывалось около 300 человек и обслуживающий персонал", – говорится в сообщении.

Полицейские осмотрели судно и изъяли вещественные доказательства. Устанавливается круг лиц, причастных к организации деятельности ночного заведения на воде.

По данному факту полиция открыто шесть уголовных производств, а именно по статьям о групповом нарушении общественного порядка, нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного либо воздушного транспорта, нарушение санитарных правил и норм по предупреждению инфекционных болезней и массовых отравлений, самоуправство, злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, покушение на нарушение правил кораблевождения (ст.293, ч.2 ст.276, ст.325, ст.356, ст.364-1, ч.2 ст.15 ст.417 УК Украины).

Еще 13 нарушений карантинных мероприятий полицейские обнаружили в Киево-Святошинском, Броварском, Обуховском районах, в городах – Васильков, Вышгород, Украинка, Белая Церковь и поселке Бородянка.

По всем фактам нарушений требований адаптивного карантина правоохранители составили в отношении владельцев и администраторов протоколы по статье о нарушении правил относительно карантина людей (ст.44-3 КУоАП). Им грозит штраф от 34 тыс. до 170 тыс. гривень.

Всего с начала карантинных мероприятий сотрудники полиции региона составили 841 админпротокол по ст.44-3 КУоАП.

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Как известно, в Украине массово закрывают заведения за нарушения карантина. Только за одни сутки за несоблюдение карантинных норм закрыли почти 150 развлекательных заведений.

Ранее сообщалось, что под Киевом закрыли ночной клуб, в котором собрались 500 человек.

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