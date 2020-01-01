В Офисе президента отреагировали на заявление Кадырова

Каждый человек имеет право на любые заявления, "но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов", считают у Владимира Зеленского.

В ОП не понимают, почему СМИ придают чрезвычайное значение заявлению главы Чечни Пресс-служба президента Украины

Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова не требует обязательной официальной реакции со стороны украинской власти. Об этом говорится в комментарии Офиса президента Владимира Зеленского, который обнародовало агентство Интерфакс-Украина в понедельник, 20 июля.

"Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение", – говорится в комментарии.

У Зеленского добавили, что послание Кадыров содержит в себе прямую отсылку к определенному роду межгосударственных отношений, которые являются компетенцией только действующих президентов двух стран.

"И какие точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях", – отметили в Офисе президента.

Накануне Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения. В 2014 году тогда еще руководитель 95 квартала Владимир Зеленский извинился перед Кадыровым за шутку.

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