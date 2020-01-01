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Хакер из Луцка вымогал деньги у жителей Австрии

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После заражения компьютеров их владельцам поступало сообщение с требованием денег – хакер требовал от $600 до $1000 на криптовалютный кошелек.
Хакеру грозит до двух лет тюрьмы
Хакеру грозит до двух лет тюрьмы
КИберполиция

В Луцке правоохранители разоблачили хакера, который атаковал госструктуры и пользователей из Австрии и вымогал у них деньги. Об этом сообщает Киберполиция в понедельник, 20 июля.

Указано, что жертвами хакера становились как государственные учреждения, так и обычные пользователи. Он создал вредоносное программное обеспечение, которое шифровало данные. После заражения компьютеров их владельцам поступало сообщение с требованием денег – за восстановление данных хакер требовал от $600 до $1000 на криптовалютный кошелек.

Дома у преступника провели обыск и изъяли технику, мобильные телефоны и накопители. Устанавливается полный список его жертв.

Возбуждено уголовное производство по статье о создании с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт (ч.1 ст.361-1 УК Украины). Хакеру грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове группа хакеров обворовывала банковские счета. Они с помощью вредоносных программ похищала реквизиты и персональные данные банковских счетов.

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Теги: Украина, хакеры, Австрия, Луцк, киберпреступность, кибератака, хакерская атака, киберполиция
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Источник: korrespondent.net

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