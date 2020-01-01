Силовики разоблачили почти 1700 нелегальных игорных заведений

С точек игорного бизнеса правоохранители изъяли более 32 300 единиц техники, сообщили в Нацполиции.

С начала проверок в декабре 2019 года силовики пресекли нелегальную деятельность почти 1700 игровых заведений, среди которых было 12 подпольных казино. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в понедельник, 20 июля.

"За это время полицейские пресекли 1694 подпольных игорных заведений: 1568 интерактивных клубов и букмекерских контор, 85 залов с игровыми автоматами и 29 столов для игры в покер, а также 12 казино. С точек игорного бизнеса правоохранители изъяли более 32 300 единиц техники общей стоимостью 129 млн гривен", - говорится в сообщении.

В декабре после решения Кабмина запретить распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей, правоохранительные органы прекратили деятельность почти 5,3 тысячи игровых заведений в Украине.

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