Пристайко назначен послом в Британии
Глава государства Владимир Зеленский своим указом назначил Вадима Пристайко послом в Великобритании.
Президент Владимир Зеленский назначил экс-вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Великобритании. Об этом говорится в пресс-центре главы государства в понедельник, 20 июля.
"Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - отмечается в документе.
Как сообщалось, Верховная Рада 4 июня приняла постановление об увольнении Вадима Пристайко от должности вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Пристайко был назначен вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в марте этого года.
Напомним, президент Владимир Зеленский в июне уволил с должности посла Украины во Франции Олега Шамшура и назначил на эту должность Вадима Омельченко.
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