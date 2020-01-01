Пристайко назначен послом в Британии

Глава государства Владимир Зеленский своим указом назначил Вадима Пристайко послом в Великобритании.

Президент Владимир Зеленский назначил экс-вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Великобритании. Об этом говорится в пресс-центре главы государства в понедельник, 20 июля.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - отмечается в документе.

Пристайко был назначен вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в марте этого года.

Напомним, президент Владимир Зеленский в июне уволил с должности посла Украины во Франции Олега Шамшура и назначил на эту должность Вадима Омельченко.

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