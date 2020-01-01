Как узаконить самовольное строительство в Украине в 2020 году?

В Украине немало зданий и сооружений, которые можно отнести к самовольному строительству. Это значит, что многие владельцы объектов недвижимости не имеют полного пакета разрешительных документов на свое имущество, поэтому не могут считаться полноправными собственниками.

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Какие бывают типы самостроев?

Сегодня в Украине можно выделить несколько типов самовольного строительства объектов недвижимости:

возведенные на участках, которые не предназначены для строительства;

построенные без наличия соответствующих разрешительных документов на строительство и не имеющие разрешения на эксплуатацию;

возведенные с нарушением строительных норм и правил.

Изменение первоначального строительного проекта путем реконструкции также может быть отнесено самовольному строительству.

Если Ваш объект недвижимости соответствует хотя бы одному из указанных типов, можно говорить о наличии самовольного строительства. Чтобы зарегистрировать право собственности согласно действующему законодательству, необходимо привести документы в порядок.

Как узаконить самовольное строительство?

Любой возведенный объект недвижимости должен быть надлежащим образом оформлен, в противном случае он будет считаться самовольным строительством. Как узаконить самострой? Для это необходимо воспользоваться одной из нижеперечисленных процедур:

1. Оформление домов и хозпостроек, которые были возведены до 05.08.1992 года, не имеющие ограничений по площади. Указанные объекты недвижимости вводить в эксплуатацию не нужно. Владелец может сразу зарегистрировать на имущество право собственности.

2. Оформление домов и хозпостроек, которые были возведены в период с 05.08.1992 года по 08.04.2015 года, площадью до 300 квадратных метров. Для таких объектов недвижимости применяют строительную амнистию, т.е. они подпадают под упрощенную процедуру оформления. Это значит, что достаточно ввести имущество в эксплуатацию и провести на него регистрацию права собственности.

3. Оформление домов и хозпостроек, которые были построены после 2015 года и по сегодняшний день, площадь которых до или более 500 квадратных метров. Такие имущество следует оформлять по общей процедуре: разрабатывать на объект проект или эскиз, получать градостроительные условия и ограничения, техпаспорт, вводить в эксплуатацию и зарегистрировать право собственности.

4. Оформление зданий СС1, СС2 и СС3 класса последствий. Для таких объектов недвижимости существует отдельная процедура, согласно которой необходимо получить градостроительные условия и ограничения, заказать разработку проекта на объект, зарегистрировать уведомление о начале строительных работ и декларацию о вводе объекта в эксплуатацию, после чего зарегистрировать право собственности на имущество. Объекты СС2 и СС3 класса последствий должны пройти экспертизу проекта в специализированной экспертной организации.

Строительная амнистия: что это такое?

Отдельным пунктом стоит вынести узаконивание самостроя путем строительной амнистии. Согласно последних поправок Закона Украины “О регулировании градостроительной деятельности” 2018 года, объекты недвижимости, возведенные в период 05.08.1992 года по 09.04.2015 года и площадью не более 300 кв.м., могут быть узаконены по упрощенной процедуре.

Возможность узаконивания такого имущества не имеет ограничений по срокам, т.е. пройти процедуру легализации собственник может в текущем месяце или же через год. На оформление таких объектов недвижимости штрафов нет, однако рекомендуется пройти процедуру как можно скорее.

Какие документы нужны для оформления самостроя?

Начать процедуру легализации самостроя следует с подготовки всех имеющихся у собственника документов. Какие из них могут понадобиться:

идентификационный и паспорт владельца;

технический паспорт (если был разработан);

эскизы намерений строительства или проект на объект (если есть);

документ, подтверждающий право собственности или аренды на земельный участок;

документ, подтверждающий право собственности на дом (в случае проведенной реконструкции).

Для чего необходимо узаконивать недвижимость?

Многие собственники годами эксплуатируют объекты недвижимости без надлежаще оформленных документов, не подозревая, что могут столкнуться с неприятными последствиями такой небрежности. Рассмотрим причины, ясно указывающие на необходимость прохождения процедуры легализации:

1. Штрафы. Владельцы объектов недвижимости, не имеющие полного пакета разрешительных документов, могут получить штраф после проверки уполномоченных органов. Его размер будет зависеть от тяжести нарушений. Если владельцу имущества уже было выписано денежное взыскание, но не отреагировал на него, то повторный штраф может быть увеличен, а объект недвижимости могут снести в принудительном порядке. Штрафа можно избежать, если на момент проверки владелец уже подал документы на легализацию своего имущества.

2. Невозможность подключить коммуникации. Все коммунальные службы Украины работают только с теми объектами, которые имеют документы, подтверждающие законность постройки и право владения имуществом. Если таковых нет, то подключить газ, водоснабжение, электричество невозможно.

3. Невозможность распоряжаться имуществом. Если у Вас есть объект недвижимости, но на него нет полного пакета документов, Вы не можете считаться полноправным владельцем имущества. Это значит, что продать, обменять, оставить в залог в банке, передать по наследству этот объект недвижимости невозможно.

Если Вы не знаете, с чего начать узаконивание возведенного объекта недвижимости, рекомендуем обратиться к опытным специалистам за полной консультацией по Вашему делу.

Як узаконити самовільне будівництво в Україні у 2020 році?

Об'єкт нерухомості, зведений без дозвільних документів, є самовільним будівництвом. До таких об'єктів відносять: гаражі, дачні будиночки та житлові будинки, споруди промислового/цивільного будівництва. В Україні таких будівель чимало, тому проблема узаконення самобудів не втрачає своєї актуальності.

Якщо Ви маєте об'єкт нерухомості без документів, процедуру його легалізації слід почати якомога раніше, бо тільки після цього можна стати його повноправним власником.

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Процедури узаконення самовільної забудови

Процес узаконення самовільно зведеної нерухомості зазвичай залежить від безлічі нюансів: будівлі, її розташування, призначення земельної ділянки, дотримання будівельних норм при спорудженні тощо.

Залежно від цих даних для узаконення самовільної забудови власник може вибрати одну з наступних процедур:

1. Будинки та господарські будівлі, зведені до 1992 року без обмежень по площі. Згідно із законодавством вводити в експлуатацію такі об'єкти не потрібно. Власнику досить зареєструвати право власності.

2. Будинки та господарські будівлі, зведені у період з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року та площею до 300 квадратних метрів. Якщо Ваш будинок побудований в зазначені роки, то Ви можете скористатися спрощеною процедурою оформлення, згідно будівельної амністії. Це означає, що нерухомість потрібно тільки ввести в експлуатацію, отримувати дозвіл на проведення будівельних робіт не потрібно.

3. Будинки та господарські будівлі, зведені з 2015 року по сьогоднішній день, площею до 500 кв.м. та понад 500 кв.м. Для оформлення таких будинків слід скористатися загальною процедурою, яка включає розробку проекту на об'єкт, реєстрацію повідомлення про початок будівельних робіт та декларацію про введення об'єкта в експлуатацію.

4. Нежитлові будівлі СС1, СС2 і СС3 класу наслідків та прибудови до них, які вже звели або тільки плануються, підлягають оформленню за окремою процедурою.

Документи для легалізації самобуду

Підготовка наявних документів для об'єкта нерухомості - важливий момент процесу узаконення самовільної забудови. Незалежно від вибору процедури, власнику потрібні наступні документи:

· ідентифікаційний код та паспорт власника;

· технічний паспорт (якщо розроблений);

· проект будівництва (якщо є);

· документ про право власності на земельну ділянку;

· довідка про членство у садовому кооперативі, де повинно бути вказано рік побудови будинку (якщо його зареєстровано у садовому кооперативі).

Якщо будь-яких документів немає, їх потрібно буде отримати у період узаконення.

Навіщо узаконювати самовільне будівництво?

Сьогодні безліч власників нерухомості не мають повного пакета документів. Це обмежує їх право володіння будовою, тому вони не можуть повною мірою розпоряджатися своїм майном.

Існує три основні причини, що вимагають узаконити самобуд:

1. Можливість під єднати комунікації. Якщо Ви звели на ділянці житловий будинок, але не оформили на нього документацію, згідно із законодавством, підвести комунікації неможливо. Нині всі служби вимагають наявності дозвільних документів на будівництво та експлуатацію зведених об'єктів.

2. Відсутність претензій зі сторони правоохоронних органів. На об'єкти нерухомості, які зводять та експлуатують без документів, можуть бути застосовані штрафні санкції. Їх розмір залежить від тяжкості виявлених порушень. Якщо власник нерухомості не відреагував на попередження, не виплатив штраф та не почав роботи документи, тоді будова може бути знесена у примусовому порядку.

3. Можливість розпоряджатися об'єктом нерухомості на свій розсуд. Тільки з повним пакетом документом його можна дарувати, продавати, здавати в оренду або використовувати як заставу для кредиту.

Якщо Ви не хочете зіткнутися з проблемами щодо відсутніх документів на нерухомість, рекомендується зайнятися цим питанням як можна раніше.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.