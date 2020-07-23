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Под Одессой мужчина устроил стрельбу из окон своего дома

Комментариев: 2
Полицейским удалось разоружить и задержать злоумышленника.
Стрелка скрутили и разоружили
Стрелка скрутили и разоружили
od.npu.gov.ua

В Одесской области полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из своего дома. Как сообщает пресс-служба областной полиции, от противоправных действий злоумышленника никто не пострадал. За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы.

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“Сегодня в полицию поступило сообщение от председателя одного из сел Арцизского района о том, что из дома 60-летнего местного жителя слышны выстрелы. Для проверки сообщения на место происшествия прибыли сотрудники территориального отдела полиции“, - говорится в сообщении.

Увидев правоохранителей, мужчина через окно продемонстрировал им пистолет и заверил, что выстрелит, если те приблизятся. На законное требование полицейских прекратить противоправные действия и сдать оружие мужчина не отреагировал и начал стрелять.

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Правонарушителя разоружили и доставили в территориальный отдел полиции. У него изъяли пневматический пистолет. Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость мужчины.

Напомним, на Донбассе школьник застрелил коллектора за долги отца. Еще один кредитор был ранен.

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Теги: стрельба, Одесская область
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Комментариев (2)
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Свидома-Погань    23.07.2020, 19:51
Оценка:  -25
Свидома-Погань
Помогите фронтовику руки крутят.
Брюква_и_Клюква    23.07.2020, 20:12
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Раньше у тебя уходило 1,5 минуты на смену аккаунта. Теперь - более 20 минут. Ты умираешь, Антибес.
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