Под Одессой мужчина устроил стрельбу из окон своего дома

Полицейским удалось разоружить и задержать злоумышленника.

В Одесской области полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из своего дома. Как сообщает пресс-служба областной полиции, от противоправных действий злоумышленника никто не пострадал. За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы.

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“Сегодня в полицию поступило сообщение от председателя одного из сел Арцизского района о том, что из дома 60-летнего местного жителя слышны выстрелы. Для проверки сообщения на место происшествия прибыли сотрудники территориального отдела полиции“, - говорится в сообщении.

Увидев правоохранителей, мужчина через окно продемонстрировал им пистолет и заверил, что выстрелит, если те приблизятся. На законное требование полицейских прекратить противоправные действия и сдать оружие мужчина не отреагировал и начал стрелять.

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Правонарушителя разоружили и доставили в территориальный отдел полиции. У него изъяли пневматический пистолет. Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость мужчины.

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