На Днепропетровщине автобус вылетел в кювет: 12 пострадавших

Водитель не справился с управлением, и автобус слетел в кювет и перевернулся. Теперь 12 из 20 пассажиров госпитализированы.

В Днепропетровской области в ДТП пострадали 12 человек facebook.com/PoliceDniproRegion

В Днепропетровской области в ДТП с автобусом пострадали 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в четверг, 23 июля.

"Дорожная авария с участием микроавтобуса Газель Рута произошла сегодня, 23 июля, около 15:30 вблизи села Шульговка в Петриковском районе Днепропетровской области. Полицейские установили, что автобус двигался по маршруту Каменское - СТ Чайка. Предварительно, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся", - сказано в сообщении.

На момент аварии в транспорте находилось около 20 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия 12 пассажиров были доставлены в больницу. Теперь решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, что ранее в Одесской области шесть человек погибли в ДТП. Возле населенного пункта Сафьяны Измаильского района Одесской области столкнулись два легковых автомобиля.

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