Очередной захватчик. Как в Полтаве угонщика ловили

В Полтаве подозреваемый в угоне авто, которого пытались задержать правоохранители, взял в заложники полицейского и скрылся.

Не успели улечься страсти по поводу луцкого террориста, как в Украине преступник снова захватил заложников.

В этот раз, правда, все было гораздо проще. В Полтаве автоугонщик так не хотел попасть в руке полиции, что захватил в заложники полицейского и угрожал гранатой. Ни кого записывать видео злоумышленник не просил, а хотел, чтобы просто его отпустили.

Корреспондент.net собрал подробности истории.

Преступник – рецидивист

Полтавские полицейские попытались задержать мужчину, подозреваемого в угоне авто. Но злоумышленник оказал сопротивление и, угрожая гранатой, захватил одного из правоохранителей.

После переговоров мужчина обменял полицейского на начальника полиции в Полтавской области полковника Виталия Шияна. Вместе с полковником автоугонщик выехал из города, на машине, которую ему предоставили полицейские, и двинулся в сторону Киева.

Злоумышленником оказался 32-летний ранее судимый житель Полтавы Роман Скрипник. Мужчина был судим за мелкую кражу в 2007 году (получил штраф 510 гривен), кражу и мошенничество в 2008 году (ограничение свободы на 2 года), изготовление или хранение наркотиков в 2014 году (ограничение свободы на 3 года).

Соцсети Роман Скрипник

Местное издание "Полтавщина" сообщает, что мужчина работал автослесарем в ангарах, у которых и произошел захват заложника.

Кроме того, согласно реестру судебных решений, человека с такими же ФИО 1 июня оштрафовали на 10 тысяч 200 гривен и лишили прав на год за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Требования

Скрипник требовал, чтобы его отпустили без привлечения к уголовной ответственности за угон автомобиля и захват заложника.

Понятно, что выполнять такие требования никто не собирался. С мужчиной долго вели переговоры, чтобы он сдался добровольно.

В итоге, Скрыпник доехал до Решетиловского района и скрылся в лесу, отпустив заложника. Сейчас его ищут. С правоохранителем все в порядке.

Реакция

В Сети активно отреагировали на уже второй захват заложника в стране за три дня. И много шутили по этому поводу.

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