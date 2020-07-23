Подозреваемый забрал из сейфа 30 тысяч гривен и скрылся в неизвестном направлении. Его ищет полиция.

В Харькове неизвестный мужчина в балаклаве и с палкой ограбил отделение Укрпошты на проспекте Льва Ландау. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 23 июля.

"Около 16:17 в помещение почты зашел неизвестный мужчина в балаклаве и под угрозой применения палки заставил открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке. После чего завладел деньгами и скрылся", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, подозреваемый забрал из сейфа 30 тысяч гривен и скрылся в неизвестном направлении. На поиски мужчины ориентированы наряды полиции.

Информация внесена в Единый учет. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове мужчина c палкой ограбил отделение Укрпочты

Ранее в Полтаве суд взял под стражу на два месяца трех подозреваемых в разбойном нападении на автомобиль Укрпочты. Они завладели 2,7 млн гривен.

Также СМИ сообщали, что вооруженный мужчина ограбил почтовое отделение в Киеве. Он выстрелил из пистолета в потолок, после чего забрал имеющиеся в кассе деньги.

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