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В Харькове мужчина c палкой ограбил отделение Укрпочты

Комментариев: 4
Подозреваемый забрал из сейфа 30 тысяч гривен и скрылся в неизвестном направлении. Его ищет полиция.
Мужчина под угрозой применения палки заставил открыть сейф
Мужчина под угрозой применения палки заставил открыть сейф
Нацполиция Украины

В Харькове неизвестный мужчина в балаклаве и с палкой ограбил отделение Укрпошты на проспекте Льва Ландау. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 23 июля.

"Около 16:17 в помещение почты зашел неизвестный мужчина в балаклаве и под угрозой применения палки заставил открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке. После чего завладел деньгами и скрылся", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, подозреваемый забрал из сейфа 30 тысяч гривен и скрылся в неизвестном направлении. На поиски мужчины ориентированы наряды полиции.

Информация внесена в Единый учет. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове мужчина c палкой ограбил отделение Укрпочты

Ранее в Полтаве суд взял под стражу на два месяца трех подозреваемых в разбойном нападении на автомобиль Укрпочты. Они завладели 2,7 млн гривен.

Также СМИ сообщали, что вооруженный мужчина ограбил почтовое отделение в Киеве. Он выстрелил из пистолета в потолок, после чего забрал имеющиеся в кассе деньги.

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Теги: Харьков, ограбление, фото, полиция, Укрпочта, грабители
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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YO_ZURI    23.07.2020, 22:27
Оценка:  +3
YO_ZURI
а хули тут так мало ? Сел на пенек косарь должен
RomaCrimea    23.07.2020, 21:26
Оценка:  -19
RomaCrimea
Это Дед Мороз был.
Брюква_и_Клюква    23.07.2020, 20:54
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Харьковский "террорист". Хорошо, хоть заложников не взял и не потребовал от Бубочки видосика.
tamarakoren    23.07.2020, 20:48
Оценка:  +5
tamarakoren
Цирк!! Зато все живы )
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