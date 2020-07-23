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Полиция нашла машину полтавского "угонщика"

Комментариев: 1
К поисковым работам привлечены кинологи с собаками. Также беглеца ищут с помощью вертолета и дронов.
Автомобиль, на котором злоумышленник вывез полицейского
Автомобиль, на котором злоумышленник вывез полицейского
Суспільне Полтава

В Полтавской области правоохранители обнаружили машину Романа Скрипника, который утром в Полтаве захватил полицейского в заложники и угрожал взорвать гранату. Об этом сообщает Суспільне Полтава в четверг, 23 июля.

Операция по поиску Романа Скрыпника проходит неподалеку поселка Великие Сорочинцы. Ее проводят полицейский спецназ, Нацгвардия, СБУ и сотрудники прокуратуры.

Вблизи машины, которую оставил Роман Скрыпник, сейчас десятки машин правоохранителей. К поисковым работам привлечены кинологи с собаками. Также беглеца ищут с помощью вертолета и дронов, – говорится в сообщении.

Также привезли и специальную поисковую технику – тепловизоры. На полевых дорогах через каждые 100 метров стоят патрули полиции.

Ранее в СМИ появилась информация, что Скрыпник задержан, но в полиции это опровергли, при этом не сообщил деталей о ситуации. Сейчас злоумышленник скрывается в лесу.

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Теги: видео, Полтава, Полтавская область, заложники, захват, угон, угон автомобиля, захват заложников
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    23.07.2020, 20:58
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Новый вид потешного террориста - партизан. Интересно, а что делала куча полицаев, которая ехала за Скрипником? Курили в тенечке, как в Луцке, ожи.дая, пока негодяй не спеша выйдет из авто и скроется в кукурузе?
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