Полиция нашла машину полтавского "угонщика"

К поисковым работам привлечены кинологи с собаками. Также беглеца ищут с помощью вертолета и дронов.

В Полтавской области правоохранители обнаружили машину Романа Скрипника, который утром в Полтаве захватил полицейского в заложники и угрожал взорвать гранату. Об этом сообщает Суспільне Полтава в четверг, 23 июля.

Операция по поиску Романа Скрыпника проходит неподалеку поселка Великие Сорочинцы. Ее проводят полицейский спецназ, Нацгвардия, СБУ и сотрудники прокуратуры.

Вблизи машины, которую оставил Роман Скрыпник, сейчас десятки машин правоохранителей. К поисковым работам привлечены кинологи с собаками. Также беглеца ищут с помощью вертолета и дронов, – говорится в сообщении.

Также привезли и специальную поисковую технику – тепловизоры. На полевых дорогах через каждые 100 метров стоят патрули полиции.

Ранее в СМИ появилась информация, что Скрыпник задержан, но в полиции это опровергли, при этом не сообщил деталей о ситуации. Сейчас злоумышленник скрывается в лесу.

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