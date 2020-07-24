Из Чернобыля пытались вывезти сотни килограмм ягод

Содержание радиоактивных элементов цезия и стронция в ягодах вдвое превышало допустимые значения.

В зоне отчуждения полиция изъяла 300 кг радиационных лесных ягод и 20 кг грибов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в четверг, 23 июля.

"Установлено, что изъятые у граждан на территории зоны отчуждения 300 кг лесных ягод и 20 кг грибов, вдвое превышали допустимые нормы радиоактивных элементов цезия и стронция. По всем выявленным фактам нарушения требований режима радиационной безопасности открыты уголовные производства", - сказано в сообщении.

Всего за июль полицейские зоны ЧАЭС предотвратили 14 фактов незаконного перемещения за территорию зоны радиоактивного загрязнения лесных ягод и грибов, и привлекли к административной ответственности 16 нарушителей.

Теперь за несанкционированное проникновение в зону отчуждения на нарушителей составлены административные протоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Материалы направлены в суд для принятия решений.

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Напомним, что ранее в зоне Чернобыльской АЭС задержали пять сталкеров. Искателей радиационного экстрима полицейские обнаружили вблизи отселенного города Припять.

Также сообщалось, что в зоне ЧАЭС задержали группу сталкеров-браконьеров. Четверо мужчин на автомобиле пересекли тыловую границу зоны обязательного отселения вне установленных пунктов контроля.

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