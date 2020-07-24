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Из Чернобыля пытались вывезти сотни килограмм ягод

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Содержание радиоактивных элементов цезия и стронция в ягодах вдвое превышало допустимые значения.
Из Чернобыля пытались вывезти сотни килограмм ягод
kv.npu.gov.ua

В зоне отчуждения полиция изъяла 300 кг радиационных лесных ягод и 20 кг грибов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в четверг, 23 июля.

"Установлено, что изъятые у граждан на территории зоны отчуждения 300 кг лесных ягод и 20 кг грибов, вдвое превышали допустимые нормы радиоактивных элементов цезия и стронция. По всем выявленным фактам нарушения требований режима радиационной безопасности открыты уголовные производства", - сказано в сообщении.

Всего за июль полицейские зоны ЧАЭС предотвратили 14 фактов незаконного перемещения за территорию зоны радиоактивного загрязнения лесных ягод и грибов, и привлекли к административной ответственности 16 нарушителей.

Теперь за несанкционированное проникновение в зону отчуждения на нарушителей составлены административные протоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Материалы направлены в суд для принятия решений.

 

 

Напомним, что ранее в зоне Чернобыльской АЭС задержали пять сталкеров. Искателей радиационного экстрима полицейские обнаружили вблизи отселенного города Припять.

Также сообщалось, что в зоне ЧАЭС задержали группу сталкеров-браконьеров. Четверо мужчин на автомобиле пересекли тыловую границу зоны обязательного отселения вне установленных пунктов контроля.

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Теги: Чернобыль, радиация, ягоды, Чернобыльская зона
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
vweasswerq    24.07.2020, 00:18
Оценка:  -21
vweasswerq
Задерживают в нашем квазигосударстве в таких случаях только тех кто жадничает и мало даёт"на лапу".Задержали сотни килограмм,а десятки тонн наверняка"почему-то"не задержали и они уже проданы,либо продаются в данный момент...
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