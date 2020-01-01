В аэропорту Борисполь выявили хищения на десятки миллионов

Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов и использовании фиктивных фирм, что позволило присвоить почти 37 млн гривен.

Паркинг в аэропорту Борисполь запустили в мае 2019 года СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали масштабное хищение государственных средств на сумму почти 37 млн гривен, выделенных на реконструкцию киевского аэропорта Борисполь. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в четверг, 23 июля.

"Оперативники установили, что менеджмент коммерческой структуры в 2017 году стал победителем тендера на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту. Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 млн гривен", – говорится в сообщении.

СБУ проводит обыски в офисах и по месту жительства фигурантов дела. В квартире одного из них правоохранители изъяли около $60 тысяч и более 1,5 млн гривен, законность происхождения которых не подтверждена. Также изъята документация, которая подтверждает противоправную деятельность фигурантов.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по статьям об уклонении от уплаты налогов и сборов, а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.212, ч.5 ст.191 УК Украины).

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Ранее сообщалось, что экс-директора предприятия Укроборонпрома уличили в растрате 5 млн гривен. Он сорвал госзаказ на покупку оружия, направив деньги не по назначению.

Также сообщалось, что глава заповедника под Киевом украл 17 млн гривен, купив административное здание.

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