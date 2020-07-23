Несемся к 30? Что происходит с курсом гривны

В четверг, 23 июля, курс в обменниках преодолел психологический рубеж в 28 гривен за доллар.

После смены главы Нацбанка гривна продолжила активное падение. С момента отставки Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины нацвалюта девальвировал уже почти на гривну. Еще до назначения Кирилла Шевченко новым главой НБУ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что курс гривны должен соответствовать тому, который заложен в госбюджете 2020 года – то есть 30 гривен за доллар. Похоже, как раз к этой отметке нацвалюта и приближается.

Падает

23 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривны. На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,78 - 28,09 гривны.

Новый глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что не видит проблем на рынке и не считает необходимым регулятору вмешиваться в ситуацию.

В Нацбанке пояснили колебания курса гривни к доллару психологическим фактором.

"Украина уже 5 лет живет в режиме плавающего курса и колебания курса являются естественными, они происходят благодаря различным факторам, порой - это колебания спроса и предложения валюты со стороны экспортеров и импортеров, иногда - это некий психологический фактор. На этот раз мы видим, что природа колебаний - психологическая, например, после заявления главы НБУ Смолия 2 июля Нацбанк вынужденно вышел на рынок и продал 150 млн долларов", - сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабее и т.д. Фундаментальных причин нет, наоборот - ситуация довольно благоприятная. Колебание курса в первую очередь связано с заявлениями о том, что гривня будет ослабевать", - добавил он.

По его словам, за последние 3 дня НБУ продал 350 миллионов долларов.

"НБУ, как и раньше, будет сглаживать избыточные колебания", - заявил Сологуб.

Вся причина в разговорах?

Финансовый аналитик Сергей Фурса согласен, что на колебания курса влияют заявления политиков.

“Я вижу негативное влияние заявлений Даниила Гетманцева, президента Владимира Зеленского, Дмитрия Наталухи, которые рассказывали о том, что доллар должен быть 30 и что нужна высокая инфляция. Заявления сформировали ожидания на рынке, и это сейчас давит на гривну”, — отмечает эксперт.

Подобного мнения придерживается и аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгения Ахтырко. По ее словам, рост курса с начала текущего месяца связан с негативным новостным фоном, который сформировали новости о смене главы НБУ, а также заявление президента Зеленского, что текущий курс слишком низкий и не соответствует заложенному в бюджет.

Кому нужна девальвация?

Девальвация может увеличить поступления в госбюджет от импорта, также от этого выиграют экспортеры, которые получают валютную выручку. Однако, те, кто получает доход в гривне, а таких в Украине абсолютное большинство - потеряют.

В девальвации заинтересовано правительство Дениса Шмыгаля в лице Министерства финансов, которому в этом году нужно найти средства для финансирования огромного дефицита госбюджета в пояти 300 миллиардов долларов.

По словам Фурсы, сейчас Украина имеет потерянное доверие к независимости НБУ и возросшие девальвационные и инфляционные ожидания:

“Эти факторы, соответственно, будут давить. И рынок ведь идет к цели: если он знает, что президент сказал, что доллар будет стоить 30 гривен, пожалуйста — гривна должна дойти до 30. Потому что все знают, что такой уровень начертили. И если (условно) экспортеры не будут сегодня продавать доллары, вы подождете, пока курс упадет, потому что знаете, что завтра гривна будет слабее, а послезавтра – еще слабее. Вот так эти ожидания становятся самым сбывающимся прогнозом”.