Зеленский отреагировал на поджог дома активиста

Владимир Зеленский говорит, что это "очень плохая история", а виновных "нужно обязательно найти и наказать".

Необходимо найти и наказать виновных в поджоге дома антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в четверг, 23 июля.

Инцидент с домом Шабунина является показателем того, что украинское общество не может отказаться от нецивилизованных форм выяснения отношений, подчеркнул президент.

"Очевидно, что каждый такой случай бросает тень на репутацию нашего государства, на наши новые институты власти и особенно на наши правоохранительные органы. К сожалению, это действительно очень плохая история", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский добавил, что любой человек, независимо от взглядов и позиции, имеет в Украине абсолютное право на неприкосновенность.

"Виновных нужно обязательно найти и наказать. Именно так - найти и наказать. А мы - общество - все-таки должны научиться толерантному отношению к тем, кто имеет свою позицию по спорным вопросам. И кто выражает ее активно и регулярно", - резюмировал президент.

В свою очередь в посольстве США выразили обеспокоенность количеством нападений в Украине, как против политических деятелей, так и против общественных активистов.

"В благополучных демократиях граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не боясь за свою физическую безопасность", - сказано в сообщении дипведомства в Twitter.

В то же время глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас также выразил обеспокоенность поджогом дома Шабунина.

"Я очень обеспокоен известием о пожаре в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Призываю власти расследовать этот случай и, если подтвердится, что поджог умышленный - привлечь виновных к ответственности. Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой", - написал он в Twitter.

Напомним, что ранее активист Шабунин заявил о поджоге его дома. Соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход в здание, сообщил общественный деятель.

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