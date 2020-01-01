В Одесской области обстреляли полицейских

В результате происшествия никто не пострадал. Правонарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

В Арцизском районе Одесской области 60-летний мужчина открыл огонь по полицейским из своего дома. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Одесской области в четверг, 23 июля.

Отмечается, что в одном из сел в доме местного жителя были слышны выстрелы. На место события вызвали правоохранителей.

Увидев копов, мужчина предупредил, что будет стрелять. Когда же полицейские потребовали сдать оружие, злоумышленник открыл по ним огонь.

В результате стрельбы никто не пострадал. Правоохранители изъяли пневматический пистолет, указано в сообщении.

Фото: od.npu.gov.ua

Правонарушителя задержали по статье о сопротивлении представителю власти, работнику правоохранительного органа (ч. 2 ст. 342), ему грозит до двух лет лишения свободы.

Также мужчина пройдет судебно-психиатрическую экспертизу, заявили в полиции.

Ранее в городе Измаил Одесской области трое мужчин избили патрульного полицейского до потери сознания.

Также сообщалось, что в Луцке стреляли в здание полиции, в котором глава МВД Арсен Аваков проводил совещание по переговорам с захватчиком автобуса.

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