В Украине разоблачили 14 киберпреступников

Всего правоохранители провели 20 обысков, в результате которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты.

Двум мошенникам уже объявлено о подозрении cyberpolice.gov.ua

Следователи киберполиции задокументировали противоправную деятельность 14 человек из разных регионов Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 23 июля.

Отмечается, что правонарушения в киберпространстве были совершены жителями Волынской, Николаевской, Львовской, Запорожской, а также Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Полтавской и Одесской областей.

Так, на Волыни киберполиция разоблачила автора вредоносного программного обеспечения (ПО), который после попадания его вируса в ПК запрашивал с пользователей $600-1000 за восстановление данных.

Также вредоносное ПО создали трое жителей Запорожья, с помощью которого узнавали логины и пароли иностранных граждан. Базы собранных данных они продавали в сети.

На Николаевщине полицейские уличили группу лиц в краже персональных данных граждан с дальнейшим присвоением их средств с банковских счетов и электронных кошельков, указано в сообщении.

"В общем, в разных регионах Украины правоохранители провели 20 обысков. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, флэш-накопители, черновые записи. <...> Двум фигурантам уже объявлено о подозрении", - заявил пресс-центр.

Как сообщал Корреспондент.net, правоохранители поймали онлайн-мошенников, которые обманули около 500 граждан более чем на 4 миллиона гривен.

Также сотрудники киберполиции разоблачили схему подмены международного телефонного трафика и несанкционированного вмешательства в работу сетей национальных операторов мобильной связи.

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