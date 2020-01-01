Известно, сколько заработал Зеленский в прошлом месяце

Его зарплата равна 28 тыс грн.

За июнь 2020 года президент Украины Владимир Зеленский с учетом налогов заработал 28 тысяч гривен.

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Об этом информирует Государственное управление делами, передают Украинские новости.

Известно, что никаких премий и надбавок президенту в прошлом месяце не насчитывалось.

Заработная плата Президенту Украины Владимиру Зеленскому в июне 2020 года начислена в размере должностного оклада - 28 000 гривен, - сказано в документе.

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Также отмечается, что из начисленной заработной платы были оплачены налоги и сборы на сумму 5460 гривен. После этой процедуры глава государства получил за прошлый месяц 22 540 гривен зарплаты.

Документ ukranews.com

Напомним, Разумков прокомментировал жалобы депутатов на маленькие зарплаты. Спикер уверен, что уровень зарплаты депутатов достаточно высокий.