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Под Черниговом банда из Одессы совершила налет на дом пенсионеров

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Злоумышленников удалось задержать в ту же ночь на въезде в соседний город.
Под Черниговом банда из Одессы совершила налет на дом пенсионеров
© npu.gov.ua
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Под Черниговом банда из Одессы совершила налет на дом пенсионеров
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Полиция Черниговской области задержала группу разбойников за нападение на пенсионеров. Как информирует пресс-служба полиции, сегодня ночью пятеро мужчин в возрасте от 30 до 45 лет совершили разбойное нападение на семью пенсионеров в городе Сновск.

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По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуарда Алехина, около полуночи 24 июля группа лиц в балаклавах и темной одежде проникла в дом пенсионеров в Сновске. Там они избили супругов, угрожали применить нож, а затем связали и закрыли их в подвале дома. Злоумышленникам удалось завладеть золотом, гладкоствольным ружьем и деньгами – 3000 долларов и около 35 000 гривен.

Как только пенсионерам удалось выбраться из подвала, они позвонили в полицию. Уже через полчаса после этого благодаря слаженным действиям нескольких подразделений полиции автомобиль с подозреваемыми удалось задержать на въезде в Городню.

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Как установили полицейские, вышеупомянутые лица имеют за плечами криминальный опыт: они были осуждены за разбои, грабежи, завладения транспортными средствами. Большинство участников разбойного нападения в последнее время проживали на территории Одесской области. Среди них есть граждане Молдовы и Украины.

Полиция расследует производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, соединенный с проникновением в жилище. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания. Теперь им грозит лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Полиция устанавливает возможную причастность этой группы к другим имущественным преступлениям.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ обезвредила крупную ОПГ, терроризировавшую три области. Группировка “Князя“ занималась вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

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Теги: ОПГ, банда, разбой, Черниговская область, пенсионеры
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Комментариев (1)
Graddfeydd    24.07.2020, 15:52
Оценка:  +2
Graddfeydd
Пора бы ужесточить ответственность за грабеж и разбой при рецидиве. Нужно создать такие условия, чтобы урка, уже имевший ходки по этим статьям, точно знал, что за второй раз он гарантированно получит 15 лет с конфискацией (а в случае убийства - пожизненное).
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