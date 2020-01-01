На Луганщине митинговали сотрудники конных заводов

Протест устроили работники четырех предприятий.

Люди пожаловались на долги и мародерство t.me/dubinskypro

Коневоды вышли на трассу Беловодск-Старобельск в Луганской области. Они организовали акцию протеста в пятницу, 24 июля.

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Об этом сообщается в Телеграм-канале Dubinsky.pro.

В митинге приняли участие работники Стрелецкого конного завода №60, Новоалександровского конного завода №64, Лимаревского конного завода №61 и Деркульского конного завода №63. Люди заявили, что в Украине намеренно уничтожают коневодческую отрасль.

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Заводы погрязли в долгах, зарплаты не платят. Кроме того, элитных скакунов массово сдают на мясо, так как их попросту нечем кормить.

Игорь Мосийчук в Телеграме показал, в каком плачевном состоянии находятся лошади на Луганщине. А когда-то, по словам протестующих, они были в числе лидеров конного спорта. Некоторые даже побеждали на Олимпийских играх.

Элитные лошадки превратились в ходячий скелет t.me/mosiychuk72

Когда-то луганские кони выигрывали Олимпиаду t.me/mosiychuk72

Напомним, ранее мы писали, что в Хабаровске на митинг вышли десятки тысяч человек.

