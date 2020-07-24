Из танкера Delfi в море снова вылилось топливо

Пятно площадью в 7,5 тыс. квадратных метров движется к берегу в сторону пляжа Одессы.

Танкер Delfi, который перевернулся в ноябре 2019 года dumskaya.net

Сегодня утром, 24 июля, из танкера Delfi, затонувшего у побережья Одессы, произошла новая масштабная утечка нефтепродуктов в море. Об этом информирует “Думская“.

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Замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов рассказал, что вылившиеся в море нефтепродукты занимают площадь примерно в 7,5 тыс. квадратных метров. Сейчас пятно движется к берегу в сторону пляжа.

Для того, чтобы предотвратить утечку в море нефтепродуктов, вокруг перевернувшегося танкера ранее установили специальные боновые заграждения. Однако, при их установке ошиблись, и поэтому боновые заграждения пропускают верхний слой воды с пленкой.

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Днем 24 июля возле танкера Delfi появился плавучий кран. С его помощью заведут стальные тросы, чтобы в третий раз попытаться поднять судно.

Танкер «Делфи» затонул у берегов Одессы еще в конце 2019 года. С тех пор из него в море регулярно попадают нефтепродукты. Предыдущая утечка топлива произошла 22 июля.