На Одесчине от малярии скончался 27-летний моряк

Мореплаватель недавно вернулся из Африки.

Инцидент произошел в Измаильском районе Одесской области. Там от малярии умер 27-летний моряк.

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Об этом сообщил во время брифинга главный санврач региона Виталий Гончаров.

По словам медика, у мореплавателя еще 16 июля выявили заболевание, после чего сняли с судна. Оказалось, что он заразился в Южноафриканской республике.

Моряк не придал значения симптомам и не принимал лекарств от инфекции. В итоге все закончилось летальным исходом.

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По данным ОГА, это третий в текущем году завозной случай заболевания малярией на Одесчине.

Отметим, что малярия возникает при укусе зараженными комарами. Она трудноизлечима, может вызывать сильные мигрени, боль в мышцах и лихорадку.

Напомним, ранее мы писали, что во Львове мужчина заболел малярией.

