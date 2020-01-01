При операции по поимке полтавского террориста полицейский сломал ногу

Преступника до сих пор не нашли.

В Полтаве во время операции по задержанию полтавского террориста Романа Скрипника 28-летний полицейский получил перелом правой стопы.

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Об этом сообщает сайт полтавской ОГА.

Отмечается, что преступника ищут в Решетиловском и Миргородском районах Полтавской области.

23 июля в 1-ую городскую клиническую больницу Полтавы с диагнозом: перелом кости правой стопы госпитализирован гражданин Ш. 1992 года рождения, сотрудник Полтавского отдела полиции ГУНП в Полтавской области. Травмы пострадавший получил при исполнении трудовых обязанностей, в результате наезда на него автомобиля. Состояние здоровья мужчины - средней тяжести, - сказано в сообщении.

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Издание “Полтавщина“ передает, что полицейский травмировался во время операции по задержанию Романа Скрипника. В полиции подтвердили факт травмирования своего сотрудника.

Напомним, в Полтавской области вторые сутки ищут мужчину, взявшего в заложники копа. Местонахождение мужчины до сих пор неизвестно.