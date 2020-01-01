Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Катастрофа самолета МАУ: расшифрованы "черные ящики"

Комментариев: 0
Параметрический и языковый регистраторы не зафиксировали технический сбой или ошибку пилотов.
Место падения украинского "Боинга"
Место падения украинского "Боинга"
EPA/UPG

Французские эксперты закончили расшифровку “черных ящиков“ из самолета МАУ, который в январе 2020 года разбился в Иране, сообщает в Твиттере замминистра иностранных дел Евгений Енин. Подтверждено, что украинский воздушный лайнер сбили ракетой.

Читай также: Крушение МАУ: вторая ракета была выпущена позже, “чем должна была“

Расшифровка “черных ящиков“ проводилась во Франции в специализированной лаборатории. 

Данные параметрического регистратора показали, что у самолета не было технических сбоев. Данные языкового регистратора тоже показали отсутствие каких-либо отклонений в работе экипажа.

Таким образом, украинский воздушный лайнер упал из-за вмешательства извне. Предполагается, что в него попала ракета иранской системы ПВО.

Читай также: Катастрофа МАУ: Иран предлагает признать всё человеческой ошибкой

На следующей неделе в Украину должна прибыть делегация Ирана, чтобы обсудить катастрофу самолета МАУ под Тегераном. Иранская сторона согласилась на переговоры. 

Напомним, что Boeing 737-800, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди погибших – 11 граждан Украины. 

Поделись:
Теги: самолет МАУ, Иран, Черные ящики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь