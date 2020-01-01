Катастрофа самолета МАУ: расшифрованы "черные ящики"

Параметрический и языковый регистраторы не зафиксировали технический сбой или ошибку пилотов.

Французские эксперты закончили расшифровку “черных ящиков“ из самолета МАУ, который в январе 2020 года разбился в Иране, сообщает в Твиттере замминистра иностранных дел Евгений Енин. Подтверждено, что украинский воздушный лайнер сбили ракетой.

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Расшифровка “черных ящиков“ проводилась во Франции в специализированной лаборатории.

Данные параметрического регистратора показали, что у самолета не было технических сбоев. Данные языкового регистратора тоже показали отсутствие каких-либо отклонений в работе экипажа.

Таким образом, украинский воздушный лайнер упал из-за вмешательства извне. Предполагается, что в него попала ракета иранской системы ПВО.

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На следующей неделе в Украину должна прибыть делегация Ирана, чтобы обсудить катастрофу самолета МАУ под Тегераном. Иранская сторона согласилась на переговоры.

Напомним, что Boeing 737-800, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди погибших – 11 граждан Украины.