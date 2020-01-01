В Сумах отсутствие воды спровоцировало акцию протеста

Горожане заселились в новострой, где не решены проблемы с коммуникациями.

Жители Сум в пятницу, 24 июля, вышли на митинг. У людей нет водоснабжения, они требовали подключить его.

Читай также: Под КГГА митингуют обманутые вкладчики банка “Аркада“

Об этом сообщил портал “Один дома Сумы”.

Акцию протеста устроили жители 5-этажного новостроя по ул. И. Сирко, 34/2. Туда уже заселились люди, но дом еще не признали сданным в эксплуатацию. В связи с этим там есть большие сложности с коммуникация, в частности, с водой.

Читай также: В Беларуси акция кандидата в президенты собрала тысячи людей

Жильцы новостроя неоднократно обращались в профильные службы, но результата до сих пор не дождались. В итоге решили перекрыть улицу Героев Крут рядом с остановкой “Озерная”.

Сумчане ходили туда-сюда по проезжей части вдоль пешеходного перехода. При этом полиция не препятствовала действиям митингующих, а лишь помогала отрегулировать движение транспорта в объезд. Во время акции был изменен маршрут некоторых троллейбусов.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине вышли на митинг сотрудники конных заводов.