Смерть волонтера Кучапина: у полиции есть несколько версий

Появились детали смерть известного волонтера.

В деле убийства волонтера Алексея Кучапина правоохранители проверят все версии. Отмечается, что на месте гибели мужчины не были обнаружены факты, которые бы указали на насильственную смерть.

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

По словам Геращенко, что производство зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство), но дело по такой статье открывают всегда, когда находят тело человека и если есть подозрение, что смерть наступила из каких-то негативных обстоятельств.

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Напомним, пропавшего волонтера Кучапина нашли мертвым. Алексей Кучапин умер в Киеве в арендованной квартире. Полиция выясняет обстоятельства его смерти.