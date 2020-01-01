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Смерть волонтера Кучапина: у полиции есть несколько версий

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Появились детали смерть известного волонтера.
Алексей Кучапин
Алексей Кучапин
facebook.com/sZhizn

В деле убийства волонтера Алексея Кучапина правоохранители проверят все версии. Отмечается, что на месте гибели мужчины не были обнаружены факты, которые бы указали на насильственную смерть.

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

По словам Геращенко, что производство зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство), но дело по такой статье открывают всегда, когда находят тело человека и если есть подозрение, что смерть наступила из каких-то негативных обстоятельств.

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Напомним, пропавшего волонтера Кучапина нашли мертвым. Алексей Кучапин умер в Киеве в арендованной квартире. Полиция выясняет обстоятельства его смерти.

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Теги: убийство, Кучапин, волонтер
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