Зеленский подал в Раду срочный законопроект о наркоторговцах

Президент хочет наделить судей правом не назначать денежный залог как альтернативу аресту для таких подозреваемых.

Президент Владимир Зеленский предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, сделав необязательным назначение денежного залога в альтернативы аресту в уголовных производствах о наркоторговле. Соответствующий законопроект №3915 зарегистрировали в Верховной Раде 21 июля, но текст проекта опубликовали только сегодня.

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Президент Зеленский предлагает дополнить статью 183 Уголовно-процессуального кодекса новым пунктом 5. Этот пункт наделит судью правом не назначать залог как альтернативу аресту, а просто отправлять под стражу без такой альтернативы подозреваемого в деле о незаконном производстве, изготовлении, хранении или сбыте наркотиков.

Согласно Уголовному кодексу, незаконное производство, изготовление, хранение, сбыт наркотиков может караться от 4 до 8 лет лишения свободы.

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В то же время в пояснительной записке говорится, что принятие изменений не приведет к увеличению количества людей под стражей. Ведь содержания под стражей назначается, если прокурор докажет, что ни один из более мягких вариантов меры пресечения не сможет предотвратить риски побега подозреваемого или препятствования следствию с его стороны.

Примечательно, что президент отметил данный законопроект как неотложный. Это означает, что депутаты должны рассмотреть его на одном из ближайших заседаний парламента.

Напомним, депутаты предложили увеличить штрафы за домашнее насилие в сто раз. В Раде появился новый законопроект о домашнем насилии.