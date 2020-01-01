Бизнес опасается последствий возможного увеличения минимальной зарплаты

Такие планы Кабмина могут быть тревожным сигналом об увеличении налоговой нагрузки на оплату труда, говорят в ЕБА.

Планы Кабмина по увеличению минимальной зарплаты являются тревожным сигналом о том, что может быть увеличена налоговая нагрузка на оплату труда. Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации в пятницу, 24 июля.

Кабинет министров в 2020 году планирует повысить "минималку" до 5 тысяч гривен, при том что бюджет на 2021 год разрабатывается из расчета минимальной зарплаты в 6-6,5 тысяч гривен.

"В этом году: рост МЗП просчитан, и мы готовы к повышению до 5000 гривен. Ресурс есть и целесообразность тоже. Это нам позволит частично покрыть дефицит Пенсионного фонда и ускорить определенные процессы в экономике. 5000 гривен для нас подъемная история. По поднятию до 6-6,5 тысяч в 2021 году, то это уже поставленная задача, и мы сейчас выходим из необходимости при формировании бюджета на 2021-й найти ресурс на его выполнение", - сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Зеркалу недели.

"По мнению бизнес-сообщества, указанное ошибочное направление не только не приведет к ощутимым положительным результатам для бизнеса и граждан, а наоборот - способно вызвать ухудшение существующей ситуации. Важно отметить, что в случае реализации озвученных планов ощутимо возрастет максимальная величина базы начисления единого социального взноса. При этом, самый ощутимый удар будет нанесен именно по добросовестным налогоплательщикам, которые открыто выплачивают заработную плату своим работникам", - заявляют в ассоциации.

"Также существуют небезосновательные опасения, что увеличение налогового давления на оплату труда, да еще и в период экономического кризиса, будет стимулировать рост сектора "теневых" заработных плат. Ведь увеличение "теневого" сектора создаст неконкурентные условия для добросовестных налогоплательщиков, а в худшем случае - еще и приведет к усилению давления на добросовестных плательщиков со стороны государственных органов", - отмечают эксперты организации.

"В случае увеличения минимальной зарплаты сообщество будет настаивать, как минимум, на пропорциональном снижении максимальной величины базы начисления ЕСВ с целью недопущения роста нагрузки на добросовестных плательщиков", - резюмировали в заявлении.

Напомним, что ранее Шмыгаль назвал цель повышения "минималки". Власти рассчитывают на то, что повышение минимальной зарплаты увеличит поступления в бюджет.

Также исследование показало, как изменились зарплаты в компаниях в Украине. Более 80% компаний работают или уже закончили работу над планом действий после выхода из карантина.

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